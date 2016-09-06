Павел Дацюк: "Собираюсь в Америке не показывать себя, а доказывать"

Нападающий сборной России Павел Дацюк отметил, что на Кубке мира каждый должен действовать на благо команды, а не преследовать личные цели, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, сборная России продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября.

– С какими чувствами возвращаетесь в Северную Америку? К вашей персоне там будет повышенное внимание.

– Внимание будет к сборной. Я еду в составе сборной. Мы едем не показывать себя индивидуально, а сыграть командно и добиться результата.

– Ваши личные ожидания от Кубка мира?

– С НХЛ у меня связаны приятные воспоминания. Еду в Америку с удовольствием. Но собираюсь не показывать себя, а доказывать.

– Удается хотя бы немного отвлечься от хоккея, погулять по Петербургу?

– На самом деле времени пока было немного, но погулять удалось. Походил по маленьким улочкам, посмотрел на туристов. Их очень много. Почувствовал, что вернулся в Россию. Тут такая атмосфера! И, конечно, весь город – это история.