Павел Дацюк: "Сборной России нужны "грязные" голы"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что команда должна наносить больше бросков по воротам соперника. По словам хоккеиста, россиянам не хватило агрессивности.

– Мы на самом деле мало бросали, каждый хотел вывести партнера на удобную позицию, – приводит ТАСС слова Дацюка. – Но здесь площадки маленькие, опасен бросок из любой позиции. Нам нужны "грязные" голы. Мы должны начинать более агрессивно уже с первого периода, а не ждать третьего. Нужно больше закидывать шайбу и грузить их защитников.