02:56 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Павел Дацюк: "Сборной России нужны "грязные" голы"

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Нападающий сборной России Павел Дацюк после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что команда должна наносить больше бросков по воротам соперника. По словам хоккеиста, россиянам не хватило агрессивности.

– Мы на самом деле мало бросали, каждый хотел вывести партнера на удобную позицию, – приводит ТАСС слова Дацюка. – Но здесь площадки маленькие, опасен бросок из любой позиции. Нам нужны "грязные" голы. Мы должны начинать более агрессивно уже с первого периода, а не ждать третьего. Нужно больше закидывать шайбу и грузить их защитников.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сужу Кубок как могу

Павел, так в чем же проблема ? Делайте это. И нам веселей смотреть будет.

04:06

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