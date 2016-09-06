Павел Дацюк: "На Кубке мира есть чего добиваться"

Нападающий сборной России Павел Дацюк отметил, что ему есть что доказывать на Кубке мира. По словам форварда, на его счету недостаточно побед, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, сборная России продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября.

- У вас за плечами множество крупных турниров - Кубок мира, Олимпиады, чемпионаты мира. Со временем восприятие таких соренований меняется?

- Было бы здорово, если бы я мог перечислить сколько там было побед. А так, конечно, этого недостаточно. Есть чего добиваться.

- Допускаете, что это последний крупный турнир в вашей карьере?

- Честно говоря, не думаю об этом.

- Как ищете "химию" в звене?

- Сегодня была первая тренировка, первый рабочий день. Будем прибавлять от занятия к занятию. А тренеры решат, кто с кем сыграет.

- Готовы быть капитаном?

- Это зависит от тренеров, от того, как будут выбирать. В нашей команде каждый достоин быть капитаном.

- У вас был период в карьере, когда вы наотрез отказывались быть капитаном. Что-то пересмотрели?

- Я не отказывался. Просто стеснялся.