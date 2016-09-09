Павел Дацюк: "Каждый участник Кубка мира может выиграть турнир"

Нападающий сборной России Павел Дацюк остался доволен победой над Чехией (4:3) в первом контрольном матче в рамках подготовки к Кубку мира-2016. Встреча проходила в Санкт-Петербурге, второй поединок пройдет в Праге 10 сентября.

– Каков главный итог победы над чехами?

– Мы порадовали этой победой множество людей. Сыграли на хорошем уровне в отличной атмосфере, за что спасибо болельщикам.

– Насколько, по-вашему, сильна сборная России? Она может выиграть Кубок мира?

– Каждый из участников может выиграть. Тут много сильных сборных, но важнее то, как они смогут себя проявить. Кто будет сильнее именно как команда – у того и будут хорошие шансы.

– Сразу трое игроков – все представители "Тампы" – вчера дебютировали в сборной. Как оцените их дебют?

– Сыграли хорошо, сыграли командно, Кучеров даже смог забить гол, с чем я его и поздравляю. А так – хорошо себя проявили, но я думаю, что это только начало. У них большой потенциал, они еще докажут это в будущем.