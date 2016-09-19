Павел Дацюк: "Гол Овечкина? Есть видеопросмотры и судьи для этого"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) в интервью пресс-службе ФХР отметил, что в следующей встрече против команды Северной Америки нужно играть жестче. По словам форварда, сильная сторона соперника – контратаки.

– Шведы заменили Лундквиста Маркстремом в последний момент. Это повлияло?

– Мы говорились к матчу со шведами, а не с одним вратарем.

– Завтра будет игра с Северной Америкой. Что нужно изменить сборной России, чтобы добиться результата?

– Они мастеровитые хоккеисты, играют энергично. Их сильная сторона – контратаки, нужно не дать им ею воспользоваться. И играть с ними пожестче.

– Россия превзошла Швецию по силовым. Была такая установка?

– Нужно со всеми так играть, пожестче, не только со шведами. Особенно в своей зоне, на пятаке.

– Три игры подряд не удается забросить в первом периоде.

– Нужно начинать агрессивнее и проще, не ждать второго и третьего периода.

– Видели эпизод с отмененным голом Овечкина?

– Есть видеопросмотры и судьи для этого. Не мне решать.

– До следующего матча меньше суток. Усталость может сказаться?

– Завтра никто не будет обращать внимания – устал ты или нет. Надо отдать все, что есть.