Павел Дацюк: "Гол Овечкина? Есть видеопросмотры и судьи для этого"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) в интервью пресс-службе ФХР отметил, что в следующей встрече против команды Северной Америки нужно играть жестче. По словам форварда, сильная сторона соперника – контратаки.
– Шведы заменили Лундквиста Маркстремом в последний момент. Это повлияло?
– Мы говорились к матчу со шведами, а не с одним вратарем.
– Завтра будет игра с Северной Америкой. Что нужно изменить сборной России, чтобы добиться результата?
– Они мастеровитые хоккеисты, играют энергично. Их сильная сторона – контратаки, нужно не дать им ею воспользоваться. И играть с ними пожестче.
– Россия превзошла Швецию по силовым. Была такая установка?
– Нужно со всеми так играть, пожестче, не только со шведами. Особенно в своей зоне, на пятаке.
– Три игры подряд не удается забросить в первом периоде.
– Нужно начинать агрессивнее и проще, не ждать второго и третьего периода.
– Видели эпизод с отмененным голом Овечкина?
– Есть видеопросмотры и судьи для этого. Не мне решать.
– До следующего матча меньше суток. Усталость может сказаться?
– Завтра никто не будет обращать внимания – устал ты или нет. Надо отдать все, что есть.