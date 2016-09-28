Павел Буре: "Сборная России выступила в свою силу на Кубке мира"

Член Зала славы НХЛ, капитан сборной России на Олимпиаде-1998 в Нагано Павел Буре выразил мнение, что национальная команда на Кубке мира выступила в свою силу. Подопечные Олега Знарка дошли до 1/2 финала, где уступили сборной Канады (3:5).

– Можно сказать, что полуфинал Кубка мира – это сейчас наш потолок?

– Нет, потому что в одной игре может быть все. Могли мы обыграть Канаду? Могли. Вели ведь 2:1 на последних минутах второго периода. Не пропусти больше великолепный Сергей Бобровский – выиграли бы. Спорт тем и интересен, что непредсказуем, и в один конкретный день даже объективно более сильная команда может проиграть.

– Для вас оценка итогов выступления сборной России в Торонто – скорее со знаком плюс или минус?

– Ребята старались, бились. Видно, что выкладывались в каждой игре. Были хорошие моменты, и при том, что слабых команд не было и любая команда могла обыграть любую, вышли в полуфинал. При том что уровень высочайший, в Кубке мира участвовали все лучшие хоккеисты планеты Земля. Поэтому не скажу, что отрицательно.

Но и от положительной оценки воздержусь. Потому что у нас всегда, перед каждым турниром, стоят самые большие задачи – выиграть. Мы же считаем себя хоккейной супердержавой. Поэтому скажу так: наверное, сыграли в свою силу. (Игорь РАБИНЕР)

Павел Буре: "От больших площадок надо отказываться!"