Павел Буре: "Россия - фаворит в матче с финнами"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре в преддверии матча Кубка мира с Финляндией подчеркнул, что подопечные Лаури Марьямяки заставляют соперника ошибаться и ждут своего момента. Он уверен, что россияне - фавориты этой встречи.

- Следующий матч будет с финнами. Как нужно играть против них и чего вообще ждете от этой игры?

- Для нас плей-офф уже начался последней игрой против Северной Америки. Нам нельзя уступать. А финны традиционно неудобные для России соперники. Они играют в вязкий хоккей, заставляют много ошибаться и выжидают своего момента. Думаю, матч получится интересный и напряженный. Правда, последние игры финнов я не видел.

- Вас не удивило крупное поражение финнов от Северной Америки?

- То поражение - заслуга североамериканцев, которые создали много моментов. Финны сыграли на равных с ними, а ведь в составе оппонентов собраны молодые ребята. Правда, среди них есть суперзвезды, которые через несколько лет станут лидерами НХЛ. Это видно по их игре. Может, поэтому финны с ними и не справились. А в матче с Россией финны забьют, если у них будут шансы.

- Кого бы могли выделить из молодых североамериканских хоккеистов?

- Макдэвида, Мэттьюса. Первый уже является лидером. Он создавал много моментов. Когда человек выходит на площадку, его сразу видно. Мне не нравятся матчи, в которых некого отметить. Интереснее смотреть за звездами, а Макдэвид сразу выделяется.

- А в нашей сборной есть молодые ребята, которые выделяются на фоне остальных?

- Большое будущее может быть у многих игроков, но пока могу отметить только Сегея Бобровского. Стараются все наши хоккеисты, и я надеюсь, что кто-нибудь из ребят сделает что-то такое, чтобы выделиться.

- Кто фаворит в предстоящем матче с финнами?

- Россия, потому что у нас команда сильнее и лучше. Но финны всегда навязывают свою игру, и с ними неприятно соперничать. Не думаю, что матч получится настолько зрелищным, как против Северной Америки. Вот они играли интересно, создали много моментов, забили семь голов в двух играх. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Буре: "Если бы не Бобровский - все могло быть по-другому"