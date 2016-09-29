Павел Буре: "Приглашение Кинэна в сборную России? Это вопрос к Третьяку или Знарку"

Член Зала славы НХЛ Павел Буре в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от Кубка мира-2016 и выступления сборной России. Он подчеркнул, что канадский специалист Майк Кинэн обладает огромным опытом, однако он не может повлиять на приглашение тренера в сборную России.

– Кстати, о Кинэне. В том же интервью для "СЭ" он сказал мне, что помог бы сборной России, но его никто не звал. Как считаете – полезной была бы помощь двукратного победителя Кубка Канады, который и для России давно уже не чужой? - вопрос Буре.

– Майк обладает огромным опытом. Мы с ним достаточно близко общаемся, можно сказать, дружим. Каждый раз, когда он приезжает в Москву, мы проводим много времени вместе. Не принимаю подобных решений, но опыт у него колоссальный, что тут говорить. Это вопрос к Третьяку или к Знарку. У каждого тренера свое видение.

Могу только сказать, что мне с Кинэном в нескольких командах ("Ванкувере" и "Флориде". – Прим. И.Р.) работалось с удовольствием. Более того, когда у меня уже была возможность влиять на назначение тренеров в моих командах, я делал так, чтобы назначали именно его. (Игорь РАБИНЕР)

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