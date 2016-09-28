Павел Буре: "Не нужно ждать от Овечкина с Малкиным, что они будут забивать по три в каждой игре"

Член Зала славы НХЛ, капитан сборной России на Олимпиаде-1998 в Нагано Павел Буре в интервью "СЭ" подчеркнул, что в команде нельзя полагаться на одного или двух игроков. По словам Буре, не стоит ожидать от Александра Овечкина и Евгения Малкина, что они будут забивать по три гола в каждом матче.

– Почему вы в Нагано-1998 могли забить пять голов финнам и с девятью шайбами стать лучшим снайпером турнира, а у Александра Овечкина в Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Торонто-2016 – четыре гола в совокупности? И в целом у них с Евгением Малкиным – третий провальный супертурнир подряд.

– Хоккей – командная игра. Да, так получилось, что я забил пять голов Финляндии, а на таком уровне не то что пять – три шайбы в одном матче забивается очень редко. Но один я не мог их забить, вся команда работала для этого. Кто-то ловил очень много – у нас в Нагано был Миша Шталенков, который играл там, как Сергей Бобровский в Торонто. Кто-то шайбу подбирал, кто-то отдавал (Буре тогда играл в звене с Алексеем Жамновым и Валерием Каменским. – Прим. И.Р.).

Если взять ту же Канаду, у них тоже хет-триков на этом турнире не было. Но у них очень мощная, сильная и ровная команда, у которой любой из игроков может забить гол или два. И никто там не полагается на одного или двух игроков. Значит, о нашей сборной на этом турнире так сказать нельзя.

– То есть вы не согласны с характеристикой "провал" в отношении Овечкина с Малкиным?

– Ребята старались, но не всегда все получается. Если ждать от них, что они будут забивать по три гола за игру, – это нереально на таком уровне. Надо не забывать, что лидеры любой команды выходят против лучших защитников своих команд, против лучших нападающих оборонительного плана. Повторяю: это командный вид спорта! (Игорь РАБИНЕР)

Павел Буре: "От больших площадок надо отказываться!"