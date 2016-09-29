Павел Буре: "Канадцы обыграют Россию даже четвертой пятеркой против первой"

Член Зала славы НХЛ Павел Буре в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от Кубка мира-2016 и выступления сборной России. Он выразил мнение, что третье и четвертое звенья российской команды несопоставимы с канадскими.

– Это отставание от Канады – всерьез и надолго? В ближайшие годы она будет рвать всех без вариантов? – вопрос Буре.

– У них очень большая глубина состава. У них даже не четыре, а больше пятерок примерно равного уровня, которые они могут собрать. Если сравнить наше третье и четвертое звенья с канадскими – они несопоставимы. Майк Кинэн правильно в интервью вашей газете сказал: у сборной Канады нет первой пятерки, у них есть 1А, 1В, 1С и 1D. И даже если наша первая пятерка будет играть против их четвертой – они нас все равно обыграют. (Игорь РАБИНЕР)

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