Павел Буре: "Если не используешь большинство – далеко не уйдешь"

Член Зала славы НХЛ Павел Буре в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от Кубка мира-2016 и выступления сборной России. Он выразил мнение, что реализация большинства – очень важный компонент, без которого невозможно добиться максимального результата.

– А работа Олега Знарка на Кубке мира вас устроила? И должен ли он, по-вашему, остаться во главе сборной до Олимпиады-2018? – вопрос Буре.

– Ну это ж точно не я решаю, а федерация. Меня устраивали и Быков, и Билялетдинов. Считаю, что они тоже очень хорошие профессионалы, сильные тренеры. Но это участь людей этой профессии – когда проигрываешь, сразу начинаются разговоры, кто виноват. И за неудачу всегда отвечает тренер. А чтобы говорить конкретно о Знарке, опять же надо находиться в раздевалке и работать с человеком.

– Но 0 из 11 в большинстве при том, что даже в зоне встать не могли, – это разве не тренерская вина?

– А может, это вина тех тренеров и соперников, которые играли против нас и все наши схемы разобрали? Сегодня все смотрят очень много видео и придумывают противоядия. На таком уровне большинство решает очень многое, и его надо использовать. Если же ты этого не делаешь – далеко не уйдешь. (Игорь РАБИНЕР)

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