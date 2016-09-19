07:35 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Патрик Лайне: "У североамериканцев залетало все что можно"

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Нападающий сборной Финляндии Патрик Лайне после матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Северной Америки (1:4) отдал должное сопернику. Тем не менее, хоккеист подчеркнул: счет не отражает игру.

– На мой взгляд, счет не до конца отражает то, что происходило на льду, – приводит "Р-Спорт" слова Лайне. – У нас были шансы забить, особенно в начале матча, однако мы их не использовали. При этом у соперника залетало все что можно. Надо признать, что второй период мы провалили, и нужно понять, в чем была причина, чтобы продолжить претендовать на выход из группы. Для меня этот матч дополнительно приоткрыл глаза на то, чего стоит ожидать от НХЛ в предстоящем сезоне.

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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160919/1086674181.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shvedero

соглашусь с этим. Вратарь что-то совсем печален был судя по хайлайтам)

08:01

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