Патрик Лайне: "У североамериканцев залетало все что можно"

Нападающий сборной Финляндии Патрик Лайне после матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Северной Америки (1:4) отдал должное сопернику. Тем не менее, хоккеист подчеркнул: счет не отражает игру.

– На мой взгляд, счет не до конца отражает то, что происходило на льду, – приводит "Р-Спорт" слова Лайне. – У нас были шансы забить, особенно в начале матча, однако мы их не использовали. При этом у соперника залетало все что можно. Надо признать, что второй период мы провалили, и нужно понять, в чем была причина, чтобы продолжить претендовать на выход из группы. Для меня этот матч дополнительно приоткрыл глаза на то, чего стоит ожидать от НХЛ в предстоящем сезоне.