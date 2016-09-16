Патрик Кейн: "Не стоит рассматривать Кубок мира как адекватную замену Олимпиадам"

Форвард сборной США Патрик Кейн выразил мнение, что Кубок мира не стоит рассматривать как адекватную замену Олимпиаде. По словам хоккеиста, играть на таких турнирах каждые два года будет сказкой.

– Конечно, мне хотелось бы и дальше иметь возможность бывать на Олимпиадах, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Кейна. – Не так уж много их отпущено тебе в карьере, чтобы пренебрегать такой возможностью. Даже этим летом, следя за Олимпиадой в Рио, начал чувствовать прилив эмоций по поводу следующей возможности оказаться на Играх. Любой хоккеист скажет вам то же самое: всем хочется представлять свою страну на такой потрясающей сцене. Сейчас все мы очень взволнованы предстоящим Кубком мира, но не думаю, что его следовало бы рассматривать как адекватную замену Олимпиадам. Если в итоге возможность играть в турнирах такого уровня каждые два года станет реальностью – для нас это просто сказка.