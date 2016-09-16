06:59 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Патрик Кейн: "Не стоит рассматривать Кубок мира как адекватную замену Олимпиадам"

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Форвард сборной США Патрик Кейн выразил мнение, что Кубок мира не стоит рассматривать как адекватную замену Олимпиаде. По словам хоккеиста, играть на таких турнирах каждые два года будет сказкой.

– Конечно, мне хотелось бы и дальше иметь возможность бывать на Олимпиадах, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Кейна. – Не так уж много их отпущено тебе в карьере, чтобы пренебрегать такой возможностью. Даже этим летом, следя за Олимпиадой в Рио, начал чувствовать прилив эмоций по поводу следующей возможности оказаться на Играх. Любой хоккеист скажет вам то же самое: всем хочется представлять свою страну на такой потрясающей сцене. Сейчас все мы очень взволнованы предстоящим Кубком мира, но не думаю, что его следовало бы рассматривать как адекватную замену Олимпиадам. Если в итоге возможность играть в турнирах такого уровня каждые два года станет реальностью – для нас это просто сказка.

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https://www.wch2016.com/ru/news/nhl-players-eager-to-play-in-olympics/c-281827210

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Марио66

Кстати, забавно - вроде, в сравнении с Овечкиным и Кейн и Тойвз высказываются в том же самом ключе, что и Александер, но общение с североамериканской прессой просто на корню рубит всю быдланство и пренебрежение подписанным тобой лично соглашением с работодателями.

07:28

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