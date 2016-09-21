Панарин тренировался в звене Малкина и Кулемина перед матчем с Финляндией

Сборная России накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира с командой Финляндии тренировалась в несколько иных сочетаниях звеньев, нежели которые использовались в игре со сборной Северной Америки (4:3), передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

Панарин перешел в тройку к Малкину и Кулемину. Наместников теперь в звене Кучерова и Кузнецова, а Дадонов - в тройке Телегина и Анисимова. Сочетание Овечкин (К) - Дацюк (А) - Тарасенко осталось без изменений.

Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.

Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.