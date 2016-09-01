Панарин сыграет на Кубке мира под номером 27, Овечкин - под 8

Организаторы Кубка мира объявили номера, под которыми игроки выступят на турнире. Лидеры сборной России​ Александр Овечкин и Евгений Малкин выступят под номерами 8 и 71 соответственно. Лучший новичок НХЛ по итогам прошлого сезона Артемий Панарин будет играть с цифрой 27 на спине. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года.

Полностью номера игроков сборной России выглядят следующим образом:

вратари Семен Варламов ("Колорадо") - 1, Сергей Бобровский ("Коламбус") - 72, Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") - 88;

защитники Дмитрий Куликов ("Баффало") - 7, Дмитрий Орлов ("Вашингтон") - 9, Никита Зайцев ("Торонто") - 22, Алексей Марченко ("Детройт") - 47, Алексей Емелин ("Монреаль"), - 74, Андрей Марков (СКА) - 79, Никита Нестеров ("Тампа-Бэй") - 89;

нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон") - 8, Павел Дацюк (СКА) - 13, Артемий Панарин ("Чикаго") - 27, Николай Кулемин ("Айлендерс") - 41, Артем Анисимов ("Чикаго") - 42, Евгений Дадонов (СКА) - 63, Евгений Малкин ("Питтсбург") - 71, Иван Телегин (ЦСКА) - 77, Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") - 86, Вадим Шипачев (СКА) - 87, Владислав Наместников ("Тампа-Бэй") - 90, Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") - 91, Евгений Кузнецов ("Вашингтон") - 92.