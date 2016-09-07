Овертаймы в плей-офф Кубка мира будут играться до победного гола

В матчах плей-офф Кубка мира овертаймы будут проходить в формате "5 на 5 до гола", сообщает Yahoo!Sport. Овертаймы будут длиться до тех пор, пока одна из команд не забросит шайбу, серии буллитов не планируется.

При этом в групповом турнире овертаймы будут играться в формате "3 на 3" в течение пяти минут с последующей серией буллитов.

Кубок миру пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.