22:33 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Овертаймы в плей-офф Кубка мира будут играться до победного гола

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В матчах плей-офф Кубка мира овертаймы будут проходить в формате "5 на 5 до гола", сообщает Yahoo!Sport. Овертаймы будут длиться до тех пор, пока одна из команд не забросит шайбу, серии буллитов не планируется.

При этом в групповом турнире овертаймы будут играться в формате "3 на 3" в течение пяти минут с последующей серией буллитов.

Кубок миру пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Упёртый русский

Кэнаки Оши не дают шансов...

23:35

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

3х3??? надо оставить только воротчиков. пускай кидают до посинения.

22:58

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