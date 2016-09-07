Овечкин, Тарасенко и Кузнецов наигрываются в большинстве сборной России

Главный тренер сборной России Олег Знарок наигрывает Александра Овечкина, Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова в большинстве на тренировке перед Кубком мира, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. В других сочетаниях для реализации большинства работают Евгений Малкин, Артемий Панарин, Павел Дацюк, Николай Кулемин, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Сегодня российская команда проводит очередную тренировку в Санкт-Петербурге.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Россия сыграет в одной группе со сборными Финляндии, Швеции и Северной Америки.