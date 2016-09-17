19:20 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Овечкин опубликовал свое десткое фото в честь дня рождения

0
0
0
2

Нападающий сборной России Александр Овечкин опубликовал свою детскую фотографию в честь дня рождения. Сегодня форварду "Вашингтона"​ и капитану национальной команды исполнился 31 год.

"31! С днем рождения меня", - написал в своем Instagram Овечкин.

 

31!! Happy b'day to me✌🏽😄

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Сен 17 2016 в 8:21 PDT

 

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

pojarniy

Молодец!

20:01

MrSNik

Да очь похож.Зубов нет ))))

19:35

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ