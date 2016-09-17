Овечкин опубликовал свое десткое фото в честь дня рождения

Нападающий сборной России Александр Овечкин опубликовал свою детскую фотографию в честь дня рождения. Сегодня форварду "Вашингтона"​ и капитану национальной команды исполнился 31 год.

"31! С днем рождения меня", - написал в своем Instagram Овечкин.