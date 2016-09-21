19:05 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Овечкин, Кузнецов и Тарасенко отрабатывают большинство перед матчем с Финляндией

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Главный тренер сборной России Олег Знарок перед заключительным матчем группового турнира Кубка мира против команды Финляндии наигрывает следующие сочетания звеньев большинства: Овечкин - Кузнецов - Тарасенко - Кучеров - Емелин, Кулемин - Малкин - Панарин - Дадонов - Орлов. В первом звене большинства вместо Емелина также наигрывается Марков. Напомним, встреча пройдет завтра, начало - в 22.00 по московскому времени. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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puz

это в дюсш тренировать надо. щас поздно уже

20:03

RW.irk

Предлагаю на месте Овечкина в бригаде большинства попробовать Варламова))

19:56

RW.irk

Емелин)))

19:55

shvedero

Зайцев где.. КАРЛ

19:50

Andrei iz Rossia

Молодцы ребята,так держать !

19:25

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