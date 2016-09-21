Овечкин, Кузнецов и Тарасенко отрабатывают большинство перед матчем с Финляндией

Главный тренер сборной России Олег Знарок перед заключительным матчем группового турнира Кубка мира против команды Финляндии наигрывает следующие сочетания звеньев большинства: Овечкин - Кузнецов - Тарасенко - Кучеров - Емелин, Кулемин - Малкин - Панарин - Дадонов - Орлов. В первом звене большинства вместо Емелина также наигрывается Марков. Напомним, встреча пройдет завтра, начало - в 22.00 по московскому времени. (Алексей ШЕВЧЕНКО)