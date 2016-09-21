Овечкин, Кузнецов и Тарасенко отрабатывают большинство перед матчем с Финляндией

Главный тренер сборной России Олег Знарок перед заключительным матчем группового турнира Кубка мира против команды Финляндии наигрывает следующие сочетания звеньев большинства: Овечкин - Кузнецов - Тарасенко - Кучеров - Емелин, Кулемин - Малкин - Панарин - Дадонов - Орлов. В первом звене большинства вместо Емелина также наигрывается Марков. Напомним, встреча пройдет завтра, начало - в 22.00 по московскому времени. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
puz
это в дюсш тренировать надо. щас поздно уже
20:03
RW.irk
Предлагаю на месте Овечкина в бригаде большинства попробовать Варламова))
19:56
RW.irk
Емелин)))
19:55
shvedero
Зайцев где.. КАРЛ
19:50
Andrei iz Rossia
Молодцы ребята,так держать !
19:25