Овечкин - капитан сборной России на Кубке мира, Дацюк и Малкин - ассистенты

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин будет капитаном сборной России на Кубке мира, информирует пресс-служба НХЛ. Форварды Павел Дацюк и Евгений Малкин – его ассистенты. В последний раз Овечкин был капитаном сборной на чемпионате мира 2014 года.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет.
Captain @ovi8. #Gr8 #WCH2016 pic.twitter.com/CWfATQzDWR– Washington Capitals (@Capitals) 7 сентября 2016 г.
Tramvaj
Не надо путать "назначение" и "объявление о назначении". Знарок сам сказал, что капитана объявит НХЛ.
10:48
.BattleFish.
Логично, а кто если не он!? По сути в капитанах и ассистентах наша самая опытная и титулованная троица! Илюша Ковальчук еще мог быть четвертым в этой команде, но он к сожалению не дотянул по состоянию здоровья!
10:46
МаратХ
Капитана НХЛ назначил, таракан здесь не при делах
10:36
Марио66
Самый правильный выбор кэпа! Других кандидатур в команде этой страны и быть не может. Пал Валерич с Малычем для галочки. Они никогда не были лидерами. Хорошо, что усатый это понимает.
10:25
oledjan
Знарок его на фарт, видимо, кэпом поставил
09:56