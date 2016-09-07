Овечкин - капитан сборной России на Кубке мира, Дацюк и Малкин - ассистенты

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин будет капитаном сборной России на Кубке мира, информирует пресс-служба НХЛ. Форварды Павел Дацюк и Евгений Малкин – его ассистенты. В последний раз Овечкин был капитаном сборной на чемпионате мира 2014 года.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет.