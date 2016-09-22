01:36 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Остон Мэтьюс: "Играть в звене с Макдэвидом и Шейфелом очень легко"

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Нападающий сборной Северной Америки Остон Мэттьюс, ставший автором первого гола в матче группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (4:3 ОТ), отметил своих партнеров Коннора Макдэвида и Марка Шейфела, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он подчеркнул, что по ходу встречи слышал скандирование своего имени.

– Играть в звене с Макдэвидом и Шейфелом очень легко, – сказал Мэттьюс. – Коннор приносит в нашу игру скорость и хоккейное чутье, а мы – два больших парня (улыбается). Слышал ли я скандирование болельщиков моего имени? Да, и это было круто. В овертайме постарался от этого отключиться, но все равно слышал.

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