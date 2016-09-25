03:09 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Оливер Экман-Ларссон: "Надеюсь, теперь у Швеции больше шансов в матче со сборной Европы"

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Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон подчеркнул в преддверии полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы, что коллектив учел ошибки, допущенные в выставочной игре перед турниром, в котором шведы уступили европейцам со счетом 2:6. Хоккеист выразил мнение, что теперь у него команды больше шансов на победу.

– Мы играли дурацким образом, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Экмана-Ларссона. – Мы слишком часто теряли шайбу, в своей зоне и чужой тоже. Если позволять себе такое против столь мастеровитого соперника, за это придется расплачиваться. Это с нами и случилось. Мы знаем, что должны делать для достижения успеха. Надеюсь, теперь у нас больше шансов на победу.

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Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/team-sweden-aware-of-risks-this-time/c-282105794

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