Оливер Экман-Ларссон: "Надеюсь, теперь у Швеции больше шансов в матче со сборной Европы"

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон подчеркнул в преддверии полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы, что коллектив учел ошибки, допущенные в выставочной игре перед турниром, в котором шведы уступили европейцам со счетом 2:6. Хоккеист выразил мнение, что теперь у него команды больше шансов на победу.

– Мы играли дурацким образом, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Экмана-Ларссона. – Мы слишком часто теряли шайбу, в своей зоне и чужой тоже. Если позволять себе такое против столь мастеровитого соперника, за это придется расплачиваться. Это с нами и случилось. Мы знаем, что должны делать для достижения успеха. Надеюсь, теперь у нас больше шансов на победу.