20:02 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "У сборной России неплохие шансы выйти в полуфинал Кубка мира"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что у команды неплохие шансы на выход в плей-офф Кубка мира. Подопечные Знарка на старте турнира уступили сборной Швеции (1:2), после чего победили сборную Северной Америки (4:3).

– Вчера была очень важная игра, – приводит "Р-Спорт" слова Знарка. – Мы рады, что выиграли и имеем неплохие шансы на выход в полуфинал. Главное, что все зависит от нас. Мы уже разбирали финнов до этого, но конкретно под матч будем просматривать сегодня, готовить ролики и смотреть.

Сыграет ли Варламов? У нас Сережка прекрасно играет. Устроили сегодня собрание по поводу его дня рождения, поздравили.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160920/1089139825.html

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