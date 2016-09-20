Олег Знарок: "У сборной России неплохие шансы выйти в полуфинал Кубка мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что у команды неплохие шансы на выход в плей-офф Кубка мира. Подопечные Знарка на старте турнира уступили сборной Швеции (1:2), после чего победили сборную Северной Америки (4:3).

– Вчера была очень важная игра, – приводит "Р-Спорт" слова Знарка. – Мы рады, что выиграли и имеем неплохие шансы на выход в полуфинал. Главное, что все зависит от нас. Мы уже разбирали финнов до этого, но конкретно под матч будем просматривать сегодня, готовить ролики и смотреть.

Сыграет ли Варламов? У нас Сережка прекрасно играет. Устроили сегодня собрание по поводу его дня рождения, поздравили.