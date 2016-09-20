Олег Знарок: "Телегин? У него две ноги подбиты"

Главный тренер сборной России Олег Знарок похвалил Владислава Наместникова за удачную игру в матче Кубка мира против Северной Америки. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Оцените игру Наместникова.

– Молодец! Здорово сыграл. Вышел вообще без проблем.

– Если в прошлом матче Телегин не попал в игру, то сегодня поразил самопожертвованием, бросался под шайбы регулярно.

– Да, молодец. Все ловил на себя. Это опыт, вторая игра всегда лучше первой.

– Нормально он себя чувствует?

– У него две ноги подбиты (смеется). Пока не могу сказать, насколько серьезно, доктора колдуют.

– Овечкин сказал, что не стоит впадать в эйфорию. И все-таки эта победа для вас многое значит?

– Если бы сегодняшний матч проиграли, это было бы уже все. Шансов бы не было. А сейчас все начинается сначала. Хотел бы поблагодарить всю страну. Всю ночь Россия не спала, смотрела на наш хоккей. Мы чувствовали поддержку.

Трансляция матча Северная Америка - Россия