06:55 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Телегин? У него две ноги подбиты"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок похвалил Владислава Наместникова за удачную игру в матче Кубка мира против Северной Америки. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Оцените игру Наместникова.

– Молодец! Здорово сыграл. Вышел вообще без проблем.

– Если в прошлом матче Телегин не попал в игру, то сегодня поразил самопожертвованием, бросался под шайбы регулярно.

– Да, молодец. Все ловил на себя. Это опыт, вторая игра всегда лучше первой.

– Нормально он себя чувствует?

– У него две ноги подбиты (смеется). Пока не могу сказать, насколько серьезно, доктора колдуют.

Овечкин сказал, что не стоит впадать в эйфорию. И все-таки эта победа для вас многое значит?

– Если бы сегодняшний матч проиграли, это было бы уже все. Шансов бы не было. А сейчас все начинается сначала. Хотел бы поблагодарить всю страну. Всю ночь Россия не спала, смотрела на наш хоккей. Мы чувствовали поддержку.

Трансляция матча Северная Америка - Россия

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