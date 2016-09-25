07:38 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Согласен, что Бобровского надо номинировать на звание MVP Кубка мира"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) подчеркнул, что не жалеет о выборе состава на турнир, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он также согласился с мнением президента ФХР Владислава Третьяка, что голкипер Сергей Бобровский достоин приза лучшему игроку Кубка мира.

– До сегодняшнего матча в восьми попытках в большинстве было всего шесть бросков, сегодня – два в трех. Может, не хватило Радулова и Ковальчука? Не жалеете, что их взяли?

– Ни в коем случае. Что, у нас Телегин плохо сыграл? Дадонов плохо сыграл? Какие вопросы?

– Бобровский тащил почти все. Им довольны?

– Бобровский сыграл очень здорово! Причем весь турнир.

– Согласны с Третьяком, что его надо номинировать на звание MVP Кубка мира?

– Согласен.

– Кого бы, кроме Бобровского, включили в тройку лучших игроков команды?

– Бобровского в первую очередь. А потом – всю команду.

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