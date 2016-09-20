Олег Знарок: "Шипачева посадили не потому, что он плохо сыграл"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что его команда не показала свой максимум в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также специалист объяснил, почему Вадим Шипачев не принимал участие в поединке, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Почему посадили Шипачева?
– Не то, что он плохо сыграл, просто искали возможность улучшения игры.
– Довольны тем, что нашли?
– Если выиграли, наверное, доволен (смеется). В третьем периоде были неоправданные удаления, может, от эмоций.
– Сборная Россия сыграла на максимуме?
– Нет, есть очень большой резерв. В первую очередь в нападении. И в розыгрыше большинства, с которым у нас пока очевидные проблемы. Ближайшие дни будем работать именно над этим компонентом.
Genocide
игры не было. пацанам немного не повезло. так бы дедушек нахлобучили. игры нет. Знарка надо снимать. чем быстрее тем лучше
07:43
Sibiriyak
над игрой в большинстве надо было работать месяц назад а не за 2 дня до важнейшей игры
07:03