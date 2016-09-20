Олег Знарок: "Шипачева посадили не потому, что он плохо сыграл"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что его команда не показала свой максимум в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также специалист объяснил, почему Вадим Шипачев не принимал участие в поединке, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Почему посадили Шипачева?

– Не то, что он плохо сыграл, просто искали возможность улучшения игры.

– Довольны тем, что нашли?

– Если выиграли, наверное, доволен (смеется). В третьем периоде были неоправданные удаления, может, от эмоций.

– Сборная Россия сыграла на максимуме?

– Нет, есть очень большой резерв. В первую очередь в нападении. И в розыгрыше большинства, с которым у нас пока очевидные проблемы. Ближайшие дни будем работать именно над этим компонентом.

Трансляция матча Северная Америка - Россия