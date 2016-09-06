Олег Знарок: "Сегодня определился с третьим звеном"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что определился с тремя звеньями. Однако, по словам наставника, могут произойти изменения, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Напомним, сборная России продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября в Торонто.

– Вчера вы говорили, что определились с двумя звеньями, а судя по сегодняшней, уже с тремя?

– Ну да.

– Дацюка с Телегиным поставили в память их взаимодействия на чемпионате мира?

– Еще посмотрим. Хорошо, что у нас есть три контрольные игры. Все равно будем что-то менять, смотреть.

– Когда определитесь с вратарем на первый выстовочный матч?

– Это вам надо к тренеру вратарей обратиться.

– С первой бригадой большинства тоже, похоже, все понятно, а над второй еще думаете?



– Сегодня немножко попробовали один вариант, посмотрим...

– Роль Дацюка при игре в большинстве?

– Звено Панарин – Шипачев – Дадонов так и играют в свою игру. Туда все и подставляем.