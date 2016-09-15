Олег Знарок: "Сборная России готова на 70 процентов"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ) подчеркнул, что доволен своей командой. По словам специалиста, россияне готовы к Кубку мира на 70 процентов.

- Насколько команда готова к Кубку мира?

- Думаю, процентов на 70.

- Как воспринимаете успехи молодежной сборной Северной Америки?

- Хорошие ребята, задорные. Хотят доказывать свое место под НХЛовским солнцем.

- Можно ли назвать лучшим защитником сборной России Дмитрия Куликова, который получает много игрового времени и выходит на лед в самые важные моменты матчей?

- Сегодня я доволен всей командой. (Игорь РАБИНЕР)