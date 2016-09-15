Олег Знарок: "Сборная России готова на 70 процентов"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ) подчеркнул, что доволен своей командой. По словам специалиста, россияне готовы к Кубку мира на 70 процентов.
- Насколько команда готова к Кубку мира?
- Думаю, процентов на 70.
- Как воспринимаете успехи молодежной сборной Северной Америки?
- Хорошие ребята, задорные. Хотят доказывать свое место под НХЛовским солнцем.
- Можно ли назвать лучшим защитником сборной России Дмитрия Куликова, который получает много игрового времени и выходит на лед в самые важные моменты матчей?
- Сегодня я доволен всей командой. (Игорь РАБИНЕР)