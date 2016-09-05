Олег Знарок: "С капитаном на Кубок мира еще не определился"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после начала подготовки к Кубку мира-2016 в Торонто отметил настрой своих подопечных. В то же время специалист заметил: кто будет капитаном на главном хоккейном турнире года, пока не известно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что можно сказать по первой тренировке?

– Ребята работали с удовольствием, на больших скоростях. Проверили их функциональную подготовку.

– Можете ли вы рассказать о плане подготовки к Кубку мира и на что будете делать акцент?

– На всем. У нас не так много времени.

– С капитаном уже определились?

– Нет.

– Игроки будут выбирать или вы назначите?

– Общим решением определимся.

– К какому времени планируете определиться с вратарями?

– Для этого у нас есть три контрольные игры.