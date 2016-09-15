Олег Знарок: "Российское нападение лучше, чем у Канады"

Главный тренер сборной России Олег Знарок уверен, что команде немного не повезло в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ). По его словам, россияне очень хотели одержать победу.

- Матч с Канадой можно назвать товарищеским? И насколько сильно переживаете поражение?

- Нам очень хотелось выиграть, на самом деле. Но немного не повезло.

- Тем не менее, именно в этом матче у команды проявился характер?

- Со второго периода. А в первом проявили к сопернику слишком много уважения. Хотя играют там такие же хоккеисты, как и у нас. По техническим данным у нас нападение, думаю, еще и лучше, чем у Канады. С ней можно играть и набирать очки. (Игорь РАБИНЕР)