09:27 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Российское нападение лучше, чем у Канады"

0
0
0

Главный тренер сборной России Олег Знарок уверен, что команде немного не повезло в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ). По его словам, россияне очень хотели одержать победу.

- Матч с Канадой можно назвать товарищеским? И насколько сильно переживаете поражение?

- Нам очень хотелось выиграть, на самом деле. Но немного не повезло.

- Тем не менее, именно в этом матче у команды проявился характер?

- Со второго периода. А в первом проявили к сопернику слишком много уважения. Хотя играют там такие же хоккеисты, как и у нас. По техническим данным у нас нападение, думаю, еще и лучше, чем у Канады. С ней можно играть и набирать очки. (Игорь РАБИНЕР)

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ