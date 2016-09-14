18:58 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Противостояние с Канадой – это всегда большая реклама игре"

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Олег ЗНАРОК.Олег Знарок: "Недоволен рамками, в которые нас поставили при подготовке к Кубку мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии выставочного матча с командой Канады рассказал о сопернике. Знарок отметил, что такой матч всегда является хорошей рекламной вывеской.

– Что значит для вас этот матч и вообще противостояние с Канадой?

– Конечно, противостояние с Канадой – это всегда большая реклама игре. Для болельщиков это, конечно, будет здорово. А мы через эту игру готовимся к Кубку.

– Психологически насколько важно этот матч достойно отыграть, чтобы войти в турнир уверенными в себе?

– Психологически все матчи важны. В том числе и с чехами. Разницы никакой, по большому счету.

– Так уж никакой? Главный фаворит турнира.

– Потом посмотрим. Здесь собраны все лучшие игроки. Единственное, есть опаска, что мы еще не совсем в форме. Потому что для подготовки у нас не было времени, и игроки готовились сами.

Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября, начало – в 2:30 по московскому времени.

Ранее сборная России провела два матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге была одержана победа со счетом 4:3, а в Праге команда Олега Знарка уступила в серии буллитов 1:2.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет со Швецией 18 сентября. (Игорь РАБИНЕР)

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