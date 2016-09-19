01:08 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Повтора гола Овечкина не видел – судьи тут квалифицированные"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что не видел повтора эпизода со второй шайбой Александра Овечкина, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист подчеркнул: он доверяет судьям, которые не засчитали взятие ворот в концовке.

Следующим соперником россиян станет сборная Северной Америки. Встреча состоится в ночь с понедельника на вторник, начало – в 3.00 по Москве.

– Неплохо отыграл, но по вратарю решим завтра, – подчеркнул Знарок, отвечая на вопрос о голкипере Сергее Бобровском. – По голу Овечкина – я не видел повтора, но тут судьи квалифицированные. Мы были сплоченными. Шансы были, мы мало бросали по воротам. Надо делать чаще. Неплохо сыграли в обороне. В первом случае немного не разобрались центральный с защитником. Никита Зайцев? Так получается, что он много играет. Это решает тренер по защитникам. Швеция нас усыпила. С Евгением Малкиным все в порядке - сыграл хорошо.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andersen32

Знарок несёт какую-то хрень. Сборная России разучилась играть в хоккей. Игроки которые в клубах НХЛ забивают в сборной полные нули. Может быть стоило собрать игроков из КХЛ, а не идти на поводу у пиндосов, тем более, что 90% сборной Канады врачи разрешили жрать допинг.

02:04

эстонский армеец

Если Знарку нацепить кепочку - то вполне получится типаж - приблатнённого мужичка.)) Вот такое кино.)) Остальное - лепет про хоккей.

01:22

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