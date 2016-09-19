Олег Знарок: "Повтора гола Овечкина не видел – судьи тут квалифицированные"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что не видел повтора эпизода со второй шайбой Александра Овечкина, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист подчеркнул: он доверяет судьям, которые не засчитали взятие ворот в концовке.

Следующим соперником россиян станет сборная Северной Америки. Встреча состоится в ночь с понедельника на вторник, начало – в 3.00 по Москве.

– Неплохо отыграл, но по вратарю решим завтра, – подчеркнул Знарок, отвечая на вопрос о голкипере Сергее Бобровском. – По голу Овечкина – я не видел повтора, но тут судьи квалифицированные. Мы были сплоченными. Шансы были, мы мало бросали по воротам. Надо делать чаще. Неплохо сыграли в обороне. В первом случае немного не разобрались центральный с защитником. Никита Зайцев? Так получается, что он много играет. Это решает тренер по защитникам. Швеция нас усыпила. С Евгением Малкиным все в порядке - сыграл хорошо.