22:54 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Понравилась игра на маленькой площадке"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Чехии (4:3) отметил, что ему игра понравилась. Он подчеркнул, что на хоккеистах сказалась нервозность. Следующий матч россияне и чехи проведут 10 сентября в Праге.

– Игра понравилась. Она очень быстрая на маленькой площадке. Первый период понравился больше всего, хоть мы и не забили. По системе игры он был лучше всех. Продолжаем работать. Кое-что получилось, кое-что нет. Сегодня было немножко нервозно – все-таки первая игра и свои зрители. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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