Олег Знарок: "Понравилась игра на маленькой площадке"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Чехии (4:3) отметил, что ему игра понравилась. Он подчеркнул, что на хоккеистах сказалась нервозность. Следующий матч россияне и чехи проведут 10 сентября в Праге.

– Игра понравилась. Она очень быстрая на маленькой площадке. Первый период понравился больше всего, хоть мы и не забили. По системе игры он был лучше всех. Продолжаем работать. Кое-что получилось, кое-что нет. Сегодня было немножко нервозно – все-таки первая игра и свои зрители. (Сергей ЯРЕМЕНКО)