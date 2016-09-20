Олег Знарок: "Почему перевели Тарасенко к Овечкину? Это наша внутренняя кухня"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что заранее знал, что Сергей Бобровский займет место в воротах в матче Кубка мира против Северной Америки. Кроме того, специалист отметил возросшую уверенность подопечных, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Почему Кузнецова вновь перевели в центр?

– Потому что он больше вбрасываний выигрывает.

– А каковы причины перевода Тарасенко в звено к Овечкину?

– Так решили, ребята! Это наша внутренняя кухня.

– Согласитесь, что Кучеров сегодня смотрелся совершенно иначе, гораздо увереннее. И забил.

– Не только он чувствовал себя увереннее. Когда забиваешь, уверенность всегда приходит.

– Были ли сомнения, ставить ли Бобровского второй день подряд?

– Не было. Мы уже заранее знали, что играть будет он.

Трансляция матча Северная Америка - Россия