05:31 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Овечкину не везло"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) признал, что его команда не лучшим образом действовала в большинстве на этом турнире. При этом специалист выразил благодарность подопечным за их игру, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

Овечкиным мы довольны, просто ему не везло, – сказал Знарок. – Нам не хватало игры в большинстве, мы мало бросали по воротам на этом турнире. Мы хотели большего на турнире, но я благодарен ребятам. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше. Почему во втором периоде играем лучше? Это ближняя зона для нас.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Gulj

Тебя гнать надо вместе с Овечкиным,и Малкиным,пока не поздно,тогда в Корее может и выиграем,а с вами "великими" тупик,иди латышей тренеруй будешь на своём месте.

05:56 25 сентября

Многочлен

Овечкину уже лет 10 не "везёт")

05:54 25 сентября

alduda

Овечкин просто играл не в той команде и не в свой хоккей... Если бы на его место поставить Кросби, то ему бы тоже не повезло.

05:49 25 сентября

Сужу Кубок как могу

Если ответственный человек, тем более, главный говорит вместо я мы - это, значит, что с грузом ответственности он не справляется. И пытается её разделить с другими. Это плохо.

05:39 25 сентября

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