Олег Знарок: "Овечкину не везло"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) признал, что его команда не лучшим образом действовала в большинстве на этом турнире. При этом специалист выразил благодарность подопечным за их игру, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Овечкиным мы довольны, просто ему не везло, – сказал Знарок. – Нам не хватало игры в большинстве, мы мало бросали по воротам на этом турнире. Мы хотели большего на турнире, но я благодарен ребятам. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше. Почему во втором периоде играем лучше? Это ближняя зона для нас.
Gulj
Тебя гнать надо вместе с Овечкиным,и Малкиным,пока не поздно,тогда в Корее может и выиграем,а с вами "великими" тупик,иди латышей тренеруй будешь на своём месте.
05:56 25 сентября
Многочлен
Овечкину уже лет 10 не "везёт")
05:54 25 сентября
alduda
Овечкин просто играл не в той команде и не в свой хоккей... Если бы на его место поставить Кросби, то ему бы тоже не повезло.
05:49 25 сентября
Сужу Кубок как могу
Если ответственный человек, тем более, главный говорит вместо я мы - это, значит, что с грузом ответственности он не справляется. И пытается её разделить с другими. Это плохо.
05:39 25 сентября