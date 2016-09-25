Олег Знарок: "Овечкину не везло"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) признал, что его команда не лучшим образом действовала в большинстве на этом турнире. При этом специалист выразил благодарность подопечным за их игру, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Овечкиным мы довольны, просто ему не везло, – сказал Знарок. – Нам не хватало игры в большинстве, мы мало бросали по воротам на этом турнире. Мы хотели большего на турнире, но я благодарен ребятам. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше. Почему во втором периоде играем лучше? Это ближняя зона для нас.