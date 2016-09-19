Олег Знарок: "Овечкин сказал, что задел шайбу клюшкой"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что нападающий Александр Овечкин был уверен в том, что забросил вторую шайбу по правилам, задев ее клюшкой, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Судьи не зафиксировали взятие ворот за семь секунд до финальной сирена, посчитав, что россиянин отправил шайбу в сетку рукой.

В ночь с понедельника на вторник россияне проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– Видео я еще не просматривал, - подчеркнул Знарок. - Я уже сказал: думаю, что здесь квалифицированные судьи, и они все видели на видеопросмотре. Хотя он приехал и сказал: "Я задел".