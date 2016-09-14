Олег Знарок: "Нет возможности повлиять на физическое состояние игроков"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии выставочного матча с командой Канады рассказал о перестановках в звеньях и об условиях подготовки к Кубку мира.

– В связи с чем вы решили поменять звенья и выпустить Дацюка в тройке с Овечкиным и Кучеровым? – вопрос Знарку.

– Хочется посмотреть игроков в таком сочетании. Именно это звено.

– Но говорит ли эта перестановка о том, что вы недовольны взаимодействием Овечкина и Кузнецова?

– Нет, мы просто хотим найти наилучшее сочетание. Надо улучшить игру. Может, она улучшится. Если нет – сделаем другие перестановки. Товарищеские матчи в преддверии Кубка для этого и созданы, чтобы проверять разные сочетания.

– При этом, судя по тренировке, Кузнецов наигрывается с теми же Овечкиным и Кучеровым в бригаде большинства.

– Да.

– Как-то рассчитали выход на пик формы?

– Как его рассчитаешь, если занимаемся только с 4 сентября, и к тому же занятия прерываются выходными (по требованию НХЛ. – Прим. И.Р.) Они только встали на лед! Пик формы рассчитывается, когда ты за месяц собираешься и начинаешь готовиться к турниру.

– В общем, не слишком довольны рамками, в которые вас поставили при подготовке?

– Вообще не доволен. Никак. Потому что возможности повлиять на физическое состояние игроков не было.

Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября, начало – в 2:30 по московскому времени.

Ранее сборная России провела два матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге была одержана победа со счетом 4:3, а в Праге команда Олега Знарка уступила в серии буллитов 1:2.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет со Швецией 18 сентября. (Игорь РАБИНЕР)