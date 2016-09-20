Олег Знарок: "Не потемнело ли в концовке в глазах? Я держался"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что удаления испортили его команде игру в концовке матча Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также он призвал не делать скидку на мнимую неопытность соперников, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Это самый важный матч в вашей карьере?

– В моей карьере каждый матч самый важный. Где бы он ни происходил.

– Когда три на пять при минимальном выигрышном счете получили, в глазах не потемнело?

– У вас или у меня?

– У нас – точно.

– Я держался, как видите (смеется).

– Как вам североамериканская молодежь?

– Они все в свои клубах хорошо играют, кто-то Кубки Стэнли уже выигрывал. Какие они молодые...

– 46 бросков по нашим воротам – это перебор?

– Наверное, немножко неправильно мы сыграли в третьем периоде. Хотели сыграть по-другому, но из-за удалений вот получилось.

Трансляция матча Северная Америка - Россия