Олег Знарок: "Не потемнело ли в концовке в глазах? Я держался"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что удаления испортили его команде игру в концовке матча Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также он призвал не делать скидку на мнимую неопытность соперников, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Это самый важный матч в вашей карьере?
– В моей карьере каждый матч самый важный. Где бы он ни происходил.
– Когда три на пять при минимальном выигрышном счете получили, в глазах не потемнело?
– У вас или у меня?
– У нас – точно.
– Я держался, как видите (смеется).
– Как вам североамериканская молодежь?
– Они все в свои клубах хорошо играют, кто-то Кубки Стэнли уже выигрывал. Какие они молодые...
– 46 бросков по нашим воротам – это перебор?
– Наверное, немножко неправильно мы сыграли в третьем периоде. Хотели сыграть по-другому, но из-за удалений вот получилось.