23:02 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Нагрузки? Мы тренировались всего три дня"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Чехии отметил, что хоккеисты немного подустали к концу. Следующий матч россияне и чехи проведут 10 сентября в Праге.

– Шипачев выиграл всего 24 процента вбрасываний – этот элемент можно подтянуть до старта Кубка мира?

– Это важный элемент, стараемся разбирать какие-то нюансы, но ребята сами должны работать над ним. Они после каждой тренировки отрабатывают вбрасывания.

– Оцените действия звена Панарина – Шипачева – Дадонова. Показалось, что оно было лучшим.

– У нас играет команда. Оценивать звено я не буду. Вся команда сегодня победила.

– Почему хуже провели третий период – сказываются большие нагрузки?

– Нагрузки? Мы тренировались всего три дня. Наверное, сказалось волнение, удаления. Плюс подустали немножко. В большинстве когда играешь, тоже силы тратишь.

– Вы пробовали три сочетания в меньшинстве...

– У нас и есть три сочетания. Сложно выбирать, чутье должно быть. В данный момент хочется дать всем поиграть по кругу. Но все равно получается кому-то больше, кому-то меньше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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