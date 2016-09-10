Олег Знарок: "Надо больше бросать, а не академией заниматься"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Чехии в контрольном матче (1:2 Б) отметил, что его команда предыдущий матч сыграла лучше, - передает спецкор "СЭ" Марат САФИН.Первый матч с Чехией, который состоялся 8 сентября в СК "Юбилейный", завершился победой россиян со счетом 4:3.

– Довольны игрой? Она сложилась совсем иначе по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге.

– Скажу вам такую вещь: первую игру мы сыграли гораздо лучше, чем сегодняшнюю. Дома мы играли на маленькой площадке, здесь на большой, это совсем другой хоккей. Есть моменты, которые нужно улучшать, надо больше бросать по воротам, а не академией заниматься. У нас очень хорошие нападающие, а мыстараемся завести шайбу в ворота. Для меня тоже полезно, что мы первый раз играли "три на три", потому что когда бы я еще мог набраться такого опыта, как ни сейчас. Для тренеров это нервотрепка, конечно, но не для зрителей. Очень интересный формат.