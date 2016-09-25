Олег Знарок: "Критика Черри? Нас с детства учили относиться к старости снисходительно"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) с иронией прокомментировал критику в его адрес со стороны известного в прошлом тренера Дона Черри, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист подчеркнул: он не готов предположить, как с возрастом будет меняться его поведение.

– Я слышал, что говорил Черри, – подчеркнул Знарок. – Но, как нас с детства учили, относиться к старости нужно снисходительно. Я же не знаю, каким я буду, когда стану старым. Может, меня вообще замкнет? (Cмеется.)