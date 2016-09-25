Олег Знарок: "Критика Черри? Нас с детства учили относиться к старости снисходительно"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) с иронией прокомментировал критику в его адрес со стороны известного в прошлом тренера Дона Черри, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист подчеркнул: он не готов предположить, как с возрастом будет меняться его поведение.
– Я слышал, что говорил Черри, – подчеркнул Знарок. – Но, как нас с детства учили, относиться к старости нужно снисходительно. Я же не знаю, каким я буду, когда стану старым. Может, меня вообще замкнет? (Cмеется.)
о..енно довольный Роджер
знарок-потрепанный синяк))
16:29 25 сентября
о..енно довольный Роджер
уже замкнуло))
16:28 25 сентября
1st~Tornado
Весёлый© но дон Черешня и правда в основном ахинею несет )
16:12 25 сентября
Странник-777
А вообще интересно было бы посмотреть, что получилось бы у нашей сборной с канадским тренером.
16:10 25 сентября
Странник-777
Знарка уже сейчас замкнуло. Еще и вне льда подтвердил вывод Черри: "...у россиян отвратительный коучинг."
16:09 25 сентября
Весёлый©
Нужно уметь проигрывать и не переходить на личности. Впрочем, здесь клиника.
13:56 25 сентября
Константин Срулевич Наумов
Рыспаева надо было брать, с установкой ломать Маршана. И всё, мы бы победили. Не надо изобретать велосипед.
13:38 25 сентября
Владислав
Знарок, кстати, зря ерничает. Он оказался просто беспомощным тренером на этом турнире. И вообще, успехи с Динамо, а потом на чемпионате мира, вскружили ему голову. После чего, он ничего выиграть не может. И стал труслив. Не случайно, он взял СКА, собрав в нарушение всяких регламентов, команду, которая по составу сильнее, чем все остальные вместе взятые клубы Лиги. Просто для того, чтобы выиграть хоть что-то и вернуть уверенность.
12:50 25 сентября
fatka
Знарку просто нечего сказать...
12:33 25 сентября
Санитар леса
Знарок тоже не ангел, но по хамству Черри вне конкуренции. Идиот по жизни, маразматик и хам - слова, которые можно подобрать к Черри после его высказываний.
12:22 25 сентября
passerby
Хамло, с рожей умственно больного...
12:22 25 сентября
Имхотеп
Гонора у него хоть отбавляй,хотя ничтожество редкое.
12:18 25 сентября
PitersS
Снисходительно-это сверху вниз.. Это на тебя Черри так посмотрит после твоих слов. Собственно, по этим словам можно понять, почему Сборная так сыграла. Везде, мудрость, приходящая с годами, заслуживает уважения, но только не кретинами.. У нас кризис не спорта и футбола и хоккея в частности, а умных людей. В руководство приходят не по деловым качествам, а, или блатные, или тупо пробивные.
10:45 25 сентября
spetrov
defender_8, не говори глупостей. Все правильно сказал тренер сборной. Старость разная бывает.
09:47 25 сентября
defender_8
К старости надо относиться уважительно, господин тренер сборной. А ваше "снисходительное" отношение называется дворовым хамством, которое вы демонстрируете из года в год. И если вы предполагаете, что вас когда нибудь "замкнет", то вы опоздали - это уже случилось. Не понимаю, почему нашу страну представляют такие личности? А ведь мы подарили миру Льва Яшина, Аркадия Чернышева, Юрия Власова. И тут появляется эта мрачная фигура с претензией на всезнание о хоккее и терпит фиаско. Я не всегда согласен с мнением Брызгалова, но тут он попал в точку. Бесконечные перетасовки троек в столь скоротечном турнире, игра по шаблону как раз и доказывает слабость тренерского штаба, если он существует. Имея такой состав, лучшую атаку в мире, как об этом многие говорили, и проиграть... Ладно, проиграли, это бывает, но ты выйди к людям, пишущим о хоккее не один десяток лет, наберись мужества и скажи: ребята, я обос..... Пусть Третьяк и дальше носится со своим Знарком, но "красную машину" придется переименовать.
09:17 25 сентября