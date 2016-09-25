07:52 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Критика Черри? Нас с детства учили относиться к старости снисходительно"

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Олег ЗНАРОК.Олег Знарок: "Сказал перед игрой: "Вы лучшая команда, которую я тренировал в своей жизни"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) с иронией прокомментировал критику в его адрес со стороны известного в прошлом тренера Дона Черри, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист подчеркнул: он не готов предположить, как с возрастом будет меняться его поведение.

– Я слышал, что говорил Черри, – подчеркнул Знарок. – Но, как нас с детства учили, относиться к старости нужно снисходительно. Я же не знаю, каким я буду, когда стану старым. Может, меня вообще замкнет? (Cмеется.)

 

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КОММЕНТАРИИ (15)
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о..енно довольный Роджер

знарок-потрепанный синяк))

16:29 25 сентября

о..енно довольный Роджер

уже замкнуло))

16:28 25 сентября

1st~Tornado

Весёлый© но дон Черешня и правда в основном ахинею несет )

16:12 25 сентября

Странник-777

А вообще интересно было бы посмотреть, что получилось бы у нашей сборной с канадским тренером.

16:10 25 сентября

Странник-777

Знарка уже сейчас замкнуло. Еще и вне льда подтвердил вывод Черри: "...у россиян отвратительный коучинг."

16:09 25 сентября

Весёлый©

Нужно уметь проигрывать и не переходить на личности. Впрочем, здесь клиника.

13:56 25 сентября

Константин Срулевич Наумов

Рыспаева надо было брать, с установкой ломать Маршана. И всё, мы бы победили. Не надо изобретать велосипед.

13:38 25 сентября

Владислав

Знарок, кстати, зря ерничает. Он оказался просто беспомощным тренером на этом турнире. И вообще, успехи с Динамо, а потом на чемпионате мира, вскружили ему голову. После чего, он ничего выиграть не может. И стал труслив. Не случайно, он взял СКА, собрав в нарушение всяких регламентов, команду, которая по составу сильнее, чем все остальные вместе взятые клубы Лиги. Просто для того, чтобы выиграть хоть что-то и вернуть уверенность.

12:50 25 сентября

fatka

Знарку просто нечего сказать...

12:33 25 сентября

Санитар леса

Знарок тоже не ангел, но по хамству Черри вне конкуренции. Идиот по жизни, маразматик и хам - слова, которые можно подобрать к Черри после его высказываний.

12:22 25 сентября

passerby

Хамло, с рожей умственно больного...

12:22 25 сентября

Имхотеп

Гонора у него хоть отбавляй,хотя ничтожество редкое.

12:18 25 сентября

PitersS

Снисходительно-это сверху вниз.. Это на тебя Черри так посмотрит после твоих слов. Собственно, по этим словам можно понять, почему Сборная так сыграла. Везде, мудрость, приходящая с годами, заслуживает уважения, но только не кретинами.. У нас кризис не спорта и футбола и хоккея в частности, а умных людей. В руководство приходят не по деловым качествам, а, или блатные, или тупо пробивные.

10:45 25 сентября

spetrov

defender_8, не говори глупостей. Все правильно сказал тренер сборной. Старость разная бывает.

09:47 25 сентября

defender_8

К старости надо относиться уважительно, господин тренер сборной. А ваше "снисходительное" отношение называется дворовым хамством, которое вы демонстрируете из года в год. И если вы предполагаете, что вас когда нибудь "замкнет", то вы опоздали - это уже случилось. Не понимаю, почему нашу страну представляют такие личности? А ведь мы подарили миру Льва Яшина, Аркадия Чернышева, Юрия Власова. И тут появляется эта мрачная фигура с претензией на всезнание о хоккее и терпит фиаско. Я не всегда согласен с мнением Брызгалова, но тут он попал в точку. Бесконечные перетасовки троек в столь скоротечном турнире, игра по шаблону как раз и доказывает слабость тренерского штаба, если он существует. Имея такой состав, лучшую атаку в мире, как об этом многие говорили, и проиграть... Ладно, проиграли, это бывает, но ты выйди к людям, пишущим о хоккее не один десяток лет, наберись мужества и скажи: ребята, я обос..... Пусть Третьяк и дальше носится со своим Знарком, но "красную машину" придется переименовать.

09:17 25 сентября

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