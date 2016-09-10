21:55 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Игроки сборной России понимают, куда едут"

0
0
0

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Чехии в контрольном матче (1:2 Б) отметил, что его команда физически готова к Кубку мира, – передает спецкор "СЭ" Марат САФИН. Первый матч с Чехией, который состоялся 8 сентября в СК "Юбилейный", завершился победой россиян со счетом 4:3. 

– Физически команда готова к Кубку мира?

– Надеюсь, что да. Мы провели мало тренировок вместе, а до этого игроки должны были профессионально подойти к делу и заниматься своим состоянием, ведь я в этом не мог принимать участие. Фундамент закладывается заранее.

– В первом периоде было много стычек. Довольны дисциплиной?

– Все ребята боевые, я не против того, что они жестко играют.

– Осталась одна выставочная игра, с канадцами. Чего ждете от нее?

– Очень интересно для меня лично сыграть с таким соперником. Я думаю, что ребята понимают, куда едут.

– Игра Варламова не добавила вам головной боли, кого ставить на следующий матч?

– Он очень хорошо сыграл, как и Бобровский. И у нас есть план по вратарям, которого мы придерживаемся.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ