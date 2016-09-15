Олег Знарок: "Готовы к Кубку мира процентов на 70"

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что нервозность смазала его подопечным первый период выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ). Специалист выразил удовлетворение игрой обороны и отметил важность шайбы, заброшенной в большинстве.

– Не получился первый период у нас, где-то нервозность была, плюс это был третий день, еще акклиматизация, – приводит "Р-Спорт" слова Знарка. – Во втором периоде мы прибавили и сыграли неплохо. И я где-то эмоционально сказал, и сами ребята почувствовали, что нужно добавлять.

Бобровский отыграл здорово, молодец. В целом, мы готовы к Кубку мира процентов на семьдесят. Есть проблемы, конечно, в том числе и со вбрасыванием, постараемся их исправить. Что касается обороны, то у нас приличная оборона.

У нас не так много времени было на отработку большинства. Хорошо, что в итоге получилось забить.