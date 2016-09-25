Олег Знарок: "Дацюк обязательно бы сыграл, если бы была возможность"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) подчеркнул, что нападающий Павел Дацюк обязательно бы сыграл в этой встрече, если бы у него была малейшая возможность, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, 38-летний форвард пропускал последнюю встречу группового турнира против Финляндии (3:0) из-за повреждения нижней части тела.

– К сожалению, не мог, – подчеркнул Знарок, отвечая на вопрос о Дацюке. – На раскатке он пробовал, но не получилось. Паша – очень ответственный человек, и если бы он смог играть, то обязательно сыграл бы.