07:59 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Дацюк обязательно бы сыграл, если бы была возможность"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) подчеркнул, что нападающий Павел Дацюк обязательно бы сыграл в этой встрече, если бы у него была малейшая возможность, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, 38-летний форвард пропускал последнюю встречу группового турнира против Финляндии (3:0) из-за повреждения нижней части тела.

– К сожалению, не мог, – подчеркнул Знарок, отвечая на вопрос о Дацюке. – На раскатке он пробовал, но не получилось. Паша – очень ответственный человек, и если бы он смог играть, то обязательно сыграл бы.

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