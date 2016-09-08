Олег Знарок: "Что понравилось и что не понравилось в игре команды? 30 минут прошло после окончания матча, дайте отойти"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Чехии (4:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге выразил надежду на то, что другие вратари также получат практику перед стартом Кубка мира, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Специалист не стал анализировать положительные и отрицательные моменты в игре команды сразу после встречи.

– В первом периоде Орлова спровоцировал Ворачек, началась драка, из-за чего наш защитник был удален. Будете ли вы говорить на эту тему с Орловым?

– Он постоял за команду, за себя – и это хорошо. К тому же удаление было обоюдным.

– Что вам понравилось и что не понравилось в сегодняшней игре?

– Только тридцать минут прошло после окончания игры. Дайте отойти.

– Получат ли другие два вратаря игровую практику перед стартом Кубка мира?

– Надеемся, что да. Тренер вратарей решит, кто будет играть.

– Сыграет ли Анисимов в Чехии?

– Да, но пока я не могу сказать, кто пропустит этот матч.