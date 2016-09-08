Олег Знарок: "Анисимов и Емелин не сыграют в матче с Чехией"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что в выставочном матче с Чехией не примут участия нападающий Артем Анисимов и защитник Алексей Емелин, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам специалиста, это связано с ротацией.
- Уже знаете состав на игру с чехами?
- Не сыграют Анисимов и Емелин. Ничего не произошло - обычая ротация.
- Как оцените питерский этап подготовки к Кубку мира?
- Очень трудно что-то оценивать в плане готовности после трех дней. Это очень мало.
- Овечкин стал капитаном сборной. Почему?
- Мы так решили тренерским штабом.
- Как вы оцениваете тот факт, что на Кубке мира будет работать система видеочеллендж и овертаймы пройдут по системе 3 на 3?
- Первый раз будем играть в таких условиях. Просматриваем видео.
- Будут ли в контрольных матчах те же правила?
- Если все идет по правилам НХЛ, наверное, да. Все же идет по правилам.
- Проблема ли, что следующий матч в Праге пройдет на большой площадке?
- Мы попросили их о маленькой, у них не получилось ничего страшного.
- Не считаете, что на Кубке мира может выстрелить, скажем, сборная молодежи Северной Америки.
- Молодежь всегда амбициозна и хочет доказать свою состоятельность.
- Овечкин сказал, что вы перед игрой всей командой идете в церковь. Это традиция?
- Это в традиции русского духа.
prosvet81
анисмов , дадонов .... а ковальчук и радулов это так...слезы. знарок поплыл
13:42
shvedero
мдааа...
12:34