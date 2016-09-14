О’Райлли заменит Сегина в составе сборной Канады на Кубке мира

Нападающий "Баффало" Райан О’Райлли заменит травмированного Тайлера Сегина в составе сборной Канады на предстоящем Кубке мира-2016, сообщает официальный сайт турнира. 24-летний Сегин принял участия в двух выставочных играх против США. 25-летний О’Райлли в минувшем сезоне провел 71 матч и набрал 60 (21+39) очков в составе "Сэйбрз".

В среду канадцы проведут заключительную встречу в рамках подготовки к Кубка мира против России.