04:17 | ХОККЕЙ — Кубок мира

О’Райлли заменит Сегина в составе сборной Канады на Кубке мира

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Нападающий "Баффало" Райан О’Райлли заменит травмированного Тайлера Сегина в составе сборной Канады на предстоящем Кубке мира-2016, сообщает официальный сайт турнира. 24-летний Сегин принял участия в двух выставочных играх против США. 25-летний О’Райлли в минувшем сезоне провел 71 матч и набрал 60 (21+39) очков в составе "Сэйбрз".

В среду канадцы проведут заключительную встречу в рамках подготовки к Кубка мира против России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAPKJIAP

да уж, по мне так О'Рилли даже посильнее Сегина в сборной именно, более злой

04:44

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