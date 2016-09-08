Николай Кулемин: "У сборной России есть все шансы на победу в Кубке мира"

Нападающий сборной России Николай Кулемин рад, что перед стартом Кубка мира национальная команда имеет возможность провести несколько матчей, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам форварда, россияне имеют все шансы для того, чтобы стать победителями турнира.

- Как вам три дня подготовки к Кубку мира?

- До этого тоже работали, не первый год сами готовимся. Многие ничего в этом смысле не меняли. Лично я начал в июле тренироваться, а в августе интенсивно работал.

- Довольны подготовкой?

- Да. Лично я готов на сто процентов. Плюс хорошо, что у нас будет несколько матчей, чтобы почувствовать игровой ритм перед турниром.

- С партнерами по звену уже нашли общий язык

- Я уже играл с этими ребятами, проблем не возникает.

- Важно ли выиграть сегодня выставочный матч у Чехии?

- Всегда интересно сыграть на победу. Каждый матч важен, и не имеет значения выставочный он или идет в зачет турнира. Будем играть только на победу, выполняя тренерскую установку. А тренеры будут смотреть и потом подскажут, над чем еще нужно работать.

- Букмекеры считают Россию вторым фаворитом Кубка мира после Канады.

- У нас отличная команда - у сборной России есть все шансы на победу. Постараемся ее добиться.