Николай Кулемин: "Кубок мира и Олимпиада – совершенно разные турниры"

Нападающий сборной России Николай Кулемин выразил надежду, что НХЛ разрешит хоккеистам участвовать в Олимпиаде. По его словам, на Играх мечтает выступить любой спортсмен.

– Я считаю, что Кубок мира и Олимпиада – совершенно разные турниры, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Кулемина. – Хоть по уровню игры Кубок мира и не уступит Олимпиаде, но на этом Кубке мира сыграют не только сборные стран, но и молодые звезды Северной Америки, и команда остальной Европы. Об участии же в Играх мечтает каждый спортсмен, независимо от вида спорта. Надеюсь, что НХЛ все-таки сделает правильный выбор, и ребята смогут участвовать в Олимпийских играх. Даже если в итоге такие супертурниры станут проводиться раз в два года – это только поднимет интерес к хоккею во всем мире.