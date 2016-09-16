Николай Кулемин: "Игроки сборной России иногда теряются на льду"

Нападающий сборной России Николай Кулемин уверен, что в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ) команды продемонстрировали равную игру. По его словам, эта встреча указала россиянам на ошибки, которые еще не поздно исправить.

- Была ровная игра, мы смотрелись достойно, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Кулемина. - Вообще приятно играть против сильного соперника. Мы действовали достойно и показали игру, которую от нас требовали тренеры. Матч указал на наши ошибки, над которыми еще есть время поработать.

Могу отметить, что мы иногда теряемся на льду, так что надо чаще разговаривать. Из-за этого бывали ситуации, когда мы вдвоем выскакивали на соперника. В меньшинстве тоже надо взаимодействовать лучше. Но отмечу, что канадцы получили семь удалений во многом из-за того, что мы действовали активно и лезли на их ворота.